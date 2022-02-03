З величезними Пікачу в руках: Бруклін Бекхем та його наречена Нікола Пельтц сходили на побачення

З величезними Пікачу в руках: Бруклін Бекхем та його наречена Нікола Пельтц сходили на побачення

Пара буквально нерозлучна і часто ходять побачення. Тепер їх заскочили папараці у Каліфорнії.

Старший син футболіста Девіда Бекхема і модельєрки Вікторії Бекхем зовсім скоро одружується з 27-річною Ніколою Пельтц. Багато хто пророкує, що весілля пари стане головною подією світу шоу-бізнесу цього року, проте поки підготовка до важливого дня ще не завершена, молоді знаменитості проводять час то в США, то в Британії.

Днями Брукліна та Ніколу сфотографували у Лос-Анджелесі, після побачення у ресторані Craig's. Вийшли із закладу закохані із величезними надувними кулями у вигляді покемона Пікачу. Обидвоє були одягнені в джинси, футболки та куртки – на Брукліні був синій бомбер, а на Ніколі – вінтажна косуха Versace 1993 року. Єдиним яскравим аксесуаром Ніколи стала маленька червона сумка.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Getty Images

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