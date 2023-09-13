З величезною кісткою на шиї: співачка прийшла на церемонію MTV у дивній, але гламурній сукні

Сукня однозначно привернула увагу на цьому заході.

Після появи репвиконавиці Saweetie на зірковій доріжці церемонії MTV Video Music Awards приказка "наче кістка поперек горла" заграла новими фарбами. Річ у тім, що зірка та авторка пісень обрала для цього заходу екстравагантне вбрання від бренду AREA.

Saweetie / Фото: Associated Press

Сукня 30-річної Saweetie була яскраво-рожевого кольору, повністю прикрашена стразами, але головною її особливістю став декор у вигляді величезних кісток на шиї та талії.

Сукня вперше була представлена брендом у колекції осінь-зима 2023. Кістки були зроблені з полістиролу. Таким чином бренд вирішив дослідити ідею первісного інстинкту та його еволюцію в історії моди.

Saweetie / Фото: Associated Press

Свій незвичайний образ артистка вирішила доповнити дуже довгим манікюром та яскравим макіяжем із рожевими тінями.

Saweetie / Фото: Associated Press

Saweetie / Фото: Associated Press

Також Saweetie зібрала волосся, взула босоніжки на підборах і одягла діамантові сережки-кільця.

Saweetie / Фото: Associated Press

Читайте також: