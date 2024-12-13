З величезною квіткою на грудях: Пріянка Чопра продемонструвала гламурне вбрання у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії відбувся Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі, який цього року відвідало багато світових знаменитостей.

12 грудня він завершився і з такої нагоди відбулася офіційна церемонія закриття з червоною доріжкою, розкішним вечором із врученням нагород та вшануванням знаменитостей.

Гостею заходу стала акторка та модель Пріянка Чопра. Вона позувала фотографам у срібній довгій і прямій сукні від бренду Oscar de la Renta, головною прикрасою якої була величезна квітка з тканини на грудях.

Образ вона доповнила лаконічною зачіскою, макіяжем, а також гламурними коштовностями із діамантами, які прикрашали її вуха у руки.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Ще однією зіркою, яка одягла на цей захід сукню від бренду Oscar de la Renta була Сара Джессіка Паркер. Акторка з'явилася в гламурному вбранні розшитому лелітками, а також прикрашеному торочкою на поділі спідниці. Вона мала розкішний і дуже гламурний аигляд.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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