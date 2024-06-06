З величезною пряжкою на животі: зірка серіалу "Дім Дракона" на прем'єрі другого сезону

Шанувальники Джорджа Мартіна будуть у захваті, адже у Нью-Йорку відбулася прем'єра другого сезону серіалу HBO "Дім Дракона", який є приквелом "Гри престолів".

Захід відвідали зірки серіалу, але особливу увагу на цій події привернула 30-річна британська акторка Олівія Кук.

Олівія Кук / Фото: Associated Press

Вона вийшла до фотографів у розкішній синій сукні з високою горловиною від бренду Loewe. Вбрання було представлено в колекції осінь-зима 2024.

Сукню прикрашало драпування на грудях та спідниці, вирізи на талії, а також величезна золота пряжка на животі, яка додавала образу трохи перчинки та робив цікавішим.

Олівія Кук / Фото: Associated Press

Це вбрання акторка доповнила прикрасами, яскравим макіяжем, а також зачіскою-пучком із проділом та пасмом полосся, яке спадало на її обличчя.

Олівія Кук / Фото: Associated Press

У серіалі Олівія виконує роль Алісенти Гайтавер. Прем'єра другого сезону відбудеться 16 червня на HBO.

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