З величезною трояндою: наречена Безоса одягла сукню від улюбленого дизайнера принцеси Кейт

Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса — 54-річна Лорен Санчес — відвідала вечірку Генрі Вінклера та його дружини Стейсі, яка відбулася у будинку пари. Захід проводився на честь шостої річниці існування організації This Is About Humanity, яка була заснована дочкою пари Зої Вінклер Рейніс.

На вечірці Лорен з'явилася в ефектній чорній сукні без бретельок від Alexander McQueen, бренду, який часто носить і дуже любить принцеса Кейт. Вбрання було виконане зі шкіри, а спереду його прикрашав принт у вигляді величезної троянди на стеблі.

Сукню Лорен носила у поєднанні із чорними туфлями на підборах, кількома золотими браслетами на зап'ястях, а також з кольє на шиї із золота. Волосся вона розпустила та зробила макіяж. Її безіменний палець прикрашала розкішна каблучка з діамантом, яку Безос підніс їй на заручини.

Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Декількома кадрами з вечірки Лорен також поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Серед гостей вечірки було також помічено Єву Лонгорію. Однак, на відміну від Лорен, вона обрала більш лаконічну сукню довжиною міді та світлого відтінку.

Лорен Санчес та Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

