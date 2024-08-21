З величезною зіркою на грудях: Софія Вергара підкреслила фігуру білою приталеною сукнею

Софія одягла сукню в улюбленому стилі, яка виграшно підкреслювала її фігуру.

Акторка Софія Вергара, яка також є разом з Гайді Клум однією із суддів у розважальному шоу America's Got Talent, вийшла на червону доріжку. Зірка відвідала другий чвертьфінал 19-го сезону шоу, що відбувся у готелі Dena у Каліфорнії.

Цього разу вона продемонструвала біле вбрання від бренду Rebecca Vallance. Це була приталена сукня-бюстьє з вирізом під грудьми, яку прикрашала велика срібляста зірка з бісеру.

Носила на червоній доріжці вона сукню з босоніжками на підборах і платформах, волосся уклала в об'ємні локони, одягла безліч прикрас з діамантами та зробила вечірній макіяж.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Раніше вона виходила на червону доріжку в луку від Brunello Cucinelli, який складався з топу з клаптиків та блискучих штанів.

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