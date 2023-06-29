З великими грудьми, без макіяжу і з червоними плямами на обличчі: французька телеведуча в об'єктивах папараці

47-річна Анжеліка Морган не соромиться показати, який вона має вигляд без косметики на обличчі.

В об'єктиви папараці на вулицях Голлівуду потрапила французька телеведуча і модель Анжеліка Морган.

На жінці була рожева обтисла мінісукня з білим мереживом, яка була більше схожа на білизняну сорочку. Вбрання підкреслило її великий бюст і невеликий живіт.

Свій аутфіт Морган доповнила жовто-рожевими босоніжками на високій платформі. Вона розпустила волосся і без комплексів продемонструвала, який має вигляд без макіяжу. На її чолі і під очима були червоні плями, мабуть, вона обгоріла на сонці або це реакція на крем для догляду. Рожеві манікюр і педикюр завершили образ Анжеліки.

Анжеліка Морган / Фото: Getty Images

Нагадаємо, американська співачка Керолайн Полачек відвідала вечірку у Лондоні, де у прозорій сукні міді без бюстгальтера блиснула грудьми.

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