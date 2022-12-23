З великими крилами і німбом із колосками: Вікторія Апанасенко у символічному образі представить Україну на конкурсі краси у США

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" – Вікторія Апанасенко – у розкішному образі представить Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022", який відбудеться 11 січня 2023 року у Новому Орлеані, США.

На шоу національних костюмів Вікторія постане у символічному вбранні під назвою "Воїн світла", який для неї створила українська дизайнерка Леся Патока.

Вікторія Апанасенко/Instagram missukraine_universe

"Нам так важливо було створити образ не просто красивої, а й сильної духом дівчини, що уособлює в собі всю Україну — незламну, сміливу, вільну. Попри всі складнощі і виклики, ми впорались із створенням образу вчасно, адже кожен з нас - Воїн у своїй справі.

Наш образ "Воїн світла" в кожному Українці тут і зараз. Бо ми давно Не про страждання, ми НЕ про обездолення, і НЕ про пригнічення…Ми сильні, незалежні і завжди б'ємося до кінця", - поділилася Леся Потока.

Лук уособлює силу і незламність українського народу, його боротьбу за свою свободу. У його основі – образ войовничого Архангела Михаїла, який захищає з мечем Україну.

Вікторія Апанасенко/Instagram missukraine_universe

"Костюм "Воїн світла" - це уособлення внутрішньої сили українців, нашої сміливості, рішучості та любові до волі, що тече в наших жилах. В цей костюм я хотіла закласти ідею, що війна не спроможна зламати нашу міць та знебарвити наші серця. Навіть на згарищі, як фенікс, Україна розквітне та засяє яскравими променями доброти та віри", - сказала Вікторія Апанасенко.

Над вбранням команда дизайнерки працювала протягом чотирьох місяців у важких умовах: під звуки сирен і при свічках, через відсутність електроенергії. Кожній деталі аутфіту приділяли максимум уваги.

Образ складається із чорного комбінезону, розшитого золотими деталями, який символізує броню, і білої сукні з пишними рукавами на зразок вишиванки (на неї використали понад 10 метрів тканини).

Вікторія Апанасенко/Instagram missukraine_universe

Лук доповнюють величезні крила у синьо-золотих обладунках із зображенням національного орнаменту.

"Крила обпалені у битві, та незламані. Вони заточені у синьо-золоті обладунки в кольорах, що символізують наш прапор, захищені й розкриті для вирішального бою та прикрашені різноманітними дзеркальними українськими орнаментами", - написала дизайнерка у дописі.

Голову Вікторія прикрасить красивим німбом із традиційними для України колосками пшениці.

Вікторія Апанасенко/Instagram missukraine_universe

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