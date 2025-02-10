З великою квіткою на сукні: Селена Гомес відвідала кінофестиваль

32-річна зірка відвідала церемонію вручення премії Virtuosos Awards, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі.
На червону доріжку Селена Гомес вийшла у мінісукні трендового відтінку вершкового масла.
Вбрання Селени від польського бренду Magda Butrym було коротким і лаконічним, але в зоні стегон його прикрашала рюша з великою квіткою з тканини. Такий декор робив образ цікавішим та романтичним.
Носила цю сукню Селена у поєднанні зі слінгбеками від бренду Santoni, а також гламурними прикрасами від ювелірного бренду Messika. Образ Гомес доповнила розпущеним волоссям, укладеним у легкі хвилі, а також макіяжем з нюдовою помадою на губах.
Також на безіменному пальці зірки була каблучка з великим діамантом від бренду Abril Barret, яку їй подарував коханий — музичний продюсер Бенні Бланко. Він освідчився Селені і підніс цю приголомшливу прикрасу огранювання "маркіз" після року стосунків. Каблучка була розроблена за індивідуальним замовленням для Селени.
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