З великою квіткою на сукні: Селена Гомес відвідала кінофестиваль

32-річна зірка відвідала церемонію вручення премії Virtuosos Awards, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі.

На червону доріжку Селена Гомес вийшла у мінісукні трендового відтінку вершкового масла.

Вбрання Селени від польського бренду Magda Butrym було коротким і лаконічним, але в зоні стегон його прикрашала рюша з великою квіткою з тканини. Такий декор робив образ цікавішим та романтичним.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Носила цю сукню Селена у поєднанні зі слінгбеками від бренду Santoni, а також гламурними прикрасами від ювелірного бренду Messika. Образ Гомес доповнила розпущеним волоссям, укладеним у легкі хвилі, а також макіяжем з нюдовою помадою на губах.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Також на безіменному пальці зірки була каблучка з великим діамантом від бренду Abril Barret, яку їй подарував коханий — музичний продюсер Бенні Бланко. Він освідчився Селені і підніс цю приголомшливу прикрасу огранювання "маркіз" після року стосунків. Каблучка була розроблена за індивідуальним замовленням для Селени.

Селена Гомес / Фото: Instagram Селены Гомес

Селена Гомес / Фото: Instagram Селены Гомес

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