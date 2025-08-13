ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
130
1 хв

З величезним букетом у руках: Наомі Воттс на прогулянці між зніманнями в серіалі

Зірка культових фільмів «Малхолланд Драйв» і «Дзвінок» — 55-річна Наомі Воттс — потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли вийшла на прогулянку зі своїм собакою.

Юлія Каранковська
Наомі Воттс

Наомі Воттс / © Getty Images

Акторку помітили в престижному районі Трайбека, коли вона несла величезний букет квітів, який, ймовірно, купила для декору своєї квартири.

56-річна зірка була одягнена в подовжену сорочку, коричневий легкий блейзер і широкі джинси. Образ Наомі доповнювали босоніжки, сонцезахисні окуляри і велика коричнева сумка від Balenciaga.

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Компанію їй на прогулянці склав улюблений собака Іззі, й історія його появи в сім’єю акторки доволі зворушлива, оскільки собака раніше жив у притулку в Техасі. Після урагану Гарві тварин із притулку перевезли, щоб звільнити місце для постраждалих тварин, і ними тепер опікувалася організація Home For Good Dog Rescue. Допомогти прилаштувати Іззі вирішили у шоу Live! with Kelly & Ryan. Колишній партнер Воттс — актор Лів Шрайбер — брав участь у цій програмі і під час знімань взяв двох однакових собак. Одного улюбленця він узяв собі, а іншого — Наомі та їхнім дітям.

Прогулянку акторка організувала в перерві між зніманнями в серіалі «Американська історія кохання». У цьому проєкті вона зіграє найвідомішу жінку у світі — колишню першу леді США Жаклін Кеннеді — дружину вбитого президента Кеннеді. Серіал розповідатиме про історію кохання сина Жаклін — Джона Фіцджеральда Кеннеді-молодшого та його дружини Керолін Бессетт.

Наомі Воттс в образі Жаклін Кеннеді на зйомках серіалу / © Getty Images

Наомі Воттс в образі Жаклін Кеннеді на зйомках серіалу / © Getty Images

