З величезним капелюшком-парасолькою на голові: Леді Гага в готичному образі з'явилася на заході на честь "Венздей"

Дженна Ортега і Леді Гага / © Getty Images

Каст другого сезону серіалу «Венздей» був засекреченим і окрім основного складу шоу глядачі не знали, хто ще з’явиться в серіалі. Проте впродовж тривалого часу ширилися чутки, що зіграти в серіалі запросили Леді Гагу — епатажну співачку та талановиту акторку, яка також є лауреаткою «Оскара».

28 серпня стало відомо, що вона з’явиться в другій частині другого сезону — Гага зіграє роль Розаліни Ротвуд — легендарної вчительки в Неверморі, чиї шляхи перетинаються з Венздей. Зірка вперше з’явилася на заході на честь просування серіалу і феєрично вийшла на публіку в готичному вбранні.

На Газі було красиве чорне вбрання від Anton Femia і величезний капелюшок у вигляді парасольки від Jenny Beattie Millinery. Також цей епатажний образ доповнювало взуття на величезній платформі від Marc Jacobs з колекції осінь-зима 2025. Її драматичний ансамбль, повністю виконаний у чорному кольорі, поєднував оксамитовий корсет і прозорі шаровари з органзи. Ліф був прикрашений позолоченим оздобленням, а об’ємні рукави-буфи та манжети з оборками підкреслювали його примарний силует.

Головна фішка образу — пара переливчастих крил мухи, прикріплених ззаду, але їх, на жаль, на фото майже не помітно. Однак саме завдяки цим крилам вбрання носить назву The Fly Witch (Відьма-муха).

Дженна Ортега ж вибрала сіру сукню від GapStudio, створену Заком Позеном, з дірками і шлейфом.