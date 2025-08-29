ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

З величезним капелюшком-парасолькою на голові: Леді Гага в готичному образі з'явилася на заході на честь "Венздей"

Акторка прийшла на захід у Нью-Йорку в епатажному вбранні The Fly Witch.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега і Леді Гага

Дженна Ортега і Леді Гага / © Getty Images

Каст другого сезону серіалу «Венздей» був засекреченим і окрім основного складу шоу глядачі не знали, хто ще з’явиться в серіалі. Проте впродовж тривалого часу ширилися чутки, що зіграти в серіалі запросили Леді Гагу — епатажну співачку та талановиту акторку, яка також є лауреаткою «Оскара».

28 серпня стало відомо, що вона з’явиться в другій частині другого сезону — Гага зіграє роль Розаліни Ротвуд — легендарної вчительки в Неверморі, чиї шляхи перетинаються з Венздей. Зірка вперше з’явилася на заході на честь просування серіалу і феєрично вийшла на публіку в готичному вбранні.

Дженна Ортега і Леді Гага / © Getty Images

Дженна Ортега і Леді Гага / © Getty Images

На Газі було красиве чорне вбрання від Anton Femia і величезний капелюшок у вигляді парасольки від Jenny Beattie Millinery. Також цей епатажний образ доповнювало взуття на величезній платформі від Marc Jacobs з колекції осінь-зима 2025. Її драматичний ансамбль, повністю виконаний у чорному кольорі, поєднував оксамитовий корсет і прозорі шаровари з органзи. Ліф був прикрашений позолоченим оздобленням, а об’ємні рукави-буфи та манжети з оборками підкреслювали його примарний силует.

Головна фішка образу — пара переливчастих крил мухи, прикріплених ззаду, але їх, на жаль, на фото майже не помітно. Однак саме завдяки цим крилам вбрання носить назву The Fly Witch (Відьма-муха).

Дженна Ортега ж вибрала сіру сукню від GapStudio, створену Заком Позеном, з дірками і шлейфом.

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie