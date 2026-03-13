З величезним розрізом на спідниці: Демі Мур відвідала презентацію фільму у образі Saint Laurent

Демі Мур / © Associated Press

Зірка знову змогла усіх здивувати, адже не лише повернула свою улюблену зачіску з довгим волоссям, а й одягла сукню.

Демі обрала вбрання від Saint Laurent з круїзної колекції 2026 року темно-синього кольору. У сукні був простий фасон з глибоким V-подібним декольте, драпуванням та глибокими проймами.

Демі Мур / © Associated Press

На спідниці сукню прикрашав великий розріз майже до талії, який відкривав ноги акторки. Головною акцентною деталлю сукні став великий бант із помаранчевої тканини.

Демі Мур / © Associated Press

Сукню Демі доповнила також оригінальними босоніжками зі шнуруванням та декором-вишнями і масивними золотими прикрасами — сережками та браслетами.

Демі Мур / © Associated Press

Компанію акторці знову склав на заході її улюблений пес Пілаф, з яким вона нерозлучна.

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, що під час Тидня моди у Парижі акторка усіх дуже здивувала, адже прийшла на показ Gucci у шкіряному ансамблі та з коротким волоссям.

Демі Мур на показі Gucci / © Associated Press