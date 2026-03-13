ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
1 хв

З величезним розрізом на спідниці: Демі Мур відвідала презентацію фільму у образі Saint Laurent

63-річна Демі Мур прибула на світову прем’єру фільму I Love Boosters, який показали під час кінофестивалю South by Southwest у США.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

Зірка знову змогла усіх здивувати, адже не лише повернула свою улюблену зачіску з довгим волоссям, а й одягла сукню.

Демі обрала вбрання від Saint Laurent з круїзної колекції 2026 року темно-синього кольору. У сукні був простий фасон з глибоким V-подібним декольте, драпуванням та глибокими проймами.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

На спідниці сукню прикрашав великий розріз майже до талії, який відкривав ноги акторки. Головною акцентною деталлю сукні став великий бант із помаранчевої тканини.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Сукню Демі доповнила також оригінальними босоніжками зі шнуруванням та декором-вишнями і масивними золотими прикрасами — сережками та браслетами.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Компанію акторці знову склав на заході її улюблений пес Пілаф, з яким вона нерозлучна.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, що під час Тидня моди у Парижі акторка усіх дуже здивувала, адже прийшла на показ Gucci у шкіряному ансамблі та з коротким волоссям.

Демі Мур на показі Gucci / © Associated Press

Демі Мур на показі Gucci / © Associated Press

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото)

Деми Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
233
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie