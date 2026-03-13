- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 233
- Час на прочитання
- 1 хв
З величезним розрізом на спідниці: Демі Мур відвідала презентацію фільму у образі Saint Laurent
63-річна Демі Мур прибула на світову прем’єру фільму I Love Boosters, який показали під час кінофестивалю South by Southwest у США.
Зірка знову змогла усіх здивувати, адже не лише повернула свою улюблену зачіску з довгим волоссям, а й одягла сукню.
Демі обрала вбрання від Saint Laurent з круїзної колекції 2026 року темно-синього кольору. У сукні був простий фасон з глибоким V-подібним декольте, драпуванням та глибокими проймами.
На спідниці сукню прикрашав великий розріз майже до талії, який відкривав ноги акторки. Головною акцентною деталлю сукні став великий бант із помаранчевої тканини.
Сукню Демі доповнила також оригінальними босоніжками зі шнуруванням та декором-вишнями і масивними золотими прикрасами — сережками та браслетами.
Компанію акторці знову склав на заході її улюблений пес Пілаф, з яким вона нерозлучна.
Нагадаємо, що під час Тидня моди у Парижі акторка усіх дуже здивувала, адже прийшла на показ Gucci у шкіряному ансамблі та з коротким волоссям.