З веселими і повчальними піснями: Світлана Тарабарова презентувала "Дитячий альбом"

"Народила! Ні, ще не донечку, але цей альбом ми писали разом із нею під серцем і я дослухалася до її підказок”, – з такого жартівливого допису у соцмережах розпочинається знайомство із "Дитячим альбомом" Світлани Тарабарової, яка на девʼятому місяці своєї третьої вагітності презентує музичну новинку.

Світлана Тарабарова

Світлана – мама двох, а найближчими тижнями вже трьох дітей, тож гостро відчуває потреби молодих батьків.

Світлана Тарабарова

"Дитячий альбом" – це наче швидка допомога для всіх матусь, бо тепер за настрій ваших сонечок буде відповідати музика, а вам більше не потрібно буде тисячу разів повторювати "чистимо зуби", "одягаємося" та інші фрази. Мами точно зрозуміють про що йде мова", – розповідає Світлана.

Світлана Тарабарова

Команда співачки, порадившись із психологами, мультиплікацію вирішили поки що не робити – головне завдання створити настрій, навчити новому і відірвати дітей від зомбі-гаджетів, зберігши при цьому контакт із батьками.

Світлана Тарабарова

Якісного українського контенту для дітей мусить бути більше – це думка багатьох батьків, які кожного дня виховують майбутнє нашої країни. Роками ми спостерігали засилля російськомовних "маш та ведмедів", "фіксиків", "малишаріків" і не тільки, але зараз перегляд чи прослуховування російського контенту дорівнює спонсорству армії агресора і про це варто пам’ятати завжди.

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