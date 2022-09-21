З вибіленими бровами та у мереживному бюстьє: Мадонна відвідала показ бренду Tom Ford

Співачка вміє епатувати та привертати до себе увагу.

Якщо ви раптом не стежите за трендами, то поспішаємо повідомити, що останнім часом у світі усі шаленіють від висвітлених брів. Так-так, графічні "інстаграмні" брови більше не в моді, тепер знаменитості прагнуть бути схожими на персонажів із середньовічних картин.

Нещодавно "без брів" вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю акторка Міа Гот.

Міа Гот / Фото: Associated Press

А також із абсолютно білими бровами у досить відвертій фотосесії для Interview Magazine знялася Кім Кардашян. Зірці реалітішоу повністю висвітлили брови та одягли перуку.

Не змогла пасти задніх і попдіва Мадонна. На показі колекції весна-літо 2023 бренду Tom Ford, який відбувався у межах Тижня моди в Нью-Йорку, співачка з'явилася в чорному шовковому луку, рудій перуці і якраз із висвітленими бровами.

Мадонна / Фото: Getty Images

Лук Мадонни доповнювали прикраси, пов'язка на голові та окуляри з фіолетовими лінзами. Екстравагантність луку також надавало напівпрозоре мереживне бюстьє.

Мадонна / Фото: Getty Images

Прийшла на шоу зірка не сама, а з дітьми – сином Рокко та донькою Лурдес.

Мадонна / Фото: Getty Images

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