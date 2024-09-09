З відкритими плечима і кристалами на сукні: Емі Адамс вийшла у світ з чоловіком і дочкою-красунею

Вона обрала для червоної доріжки сукню з гламурними акцентами від відомого бренду.

50-річна американська акторка Емі Адамс – шестиразова номінантка на "Оскар" – відвідала Міжнародний кінофестиваль у Торонто. У межах цього заходу відбулася прем'єра фільму "Нічна сучка", в якому Емі зіграла головну роль.

На червону доріжку зірка вийшла у довгій синій сукні від Модного дому Prada. У вбрання були відкриті плечі, фігурне декольте та рукави три чверті. По всій довжині вбрання було прикрашене великими кристалами.

Носила сукню Емі у поєднанні з гламурними прикрасами з діамантами, а також доповнила лук взуттям на високих підборах, лаконічною зачіскою та макіяжем.

Емі Адамс / Фото: Getty Images

Але відвідала прем'єру цієї картини вона не сама, а в компанії своєї сім'ї – чоловіка Даррена Ле Галло та їхньої дочки Авіани. Дочка Емі була у чорній бандажній сукні, яку носила у поєднанні з гламурною золотистою сумкою зі стразами, а також чорними босоніжками з ремінцями.

Емі Адамс з чоловіком та дочкою / Фото: Getty Images

Потім відбувся ще один захід. У межах кінофестивалю провели церемонію вручення нагород TIFF Tribute Awards у готелі Fairmont Royal York. Емі обрала для цього заходу вже оксамитову сукню довжиною міді, яка підкреслювала її витончені плечі. Вбрання було трендового відтінку цієї осені.

Емі Адамс / Фото: Associated Press

Також Адамс взяла участь у фотосесії до фільму "Нічна сучка". Вона позувала для фото з режисеркою Маріель Геллер. На Емі була зелена сукня з довгими рукавами.

Емі Адамс та Маріель Геллер / Фото: Associated Press

У межах кінофестивалю також відбулася прем'єра фільму, сценарій для якого написала Анджеліна Джолі, тому акторка була присутня на заході.

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