З відкритими плечима та вузлом на грудях: Лілі Джеймс з'явилася на вечірці у Лондоні

Лілі Джеймс, відома за роллю у гучному мінісеріалі "Пем і Томмі" та екранізації "Попелюшки", вирішила між зніманнями в кіно повернутися до театру і спробувати себе в постановці Ліонес в театрі Гарольда Пінтера. З нагоди старту постановки у Лондоні відбулася пресвечірка, яку відвідала й Лілі.

Дівчина обрала для заходу сіру сукню міді незвичайного дизайну, оскільки у неї були широкі бретельки, вузол на грудях та невелике драпування на спідниці.

Доповнила образ акторка чорними туфлями в стилі "Мері Джейн", зачіскою з легкими локонами та декількома лаконічними прикрасами.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Напередодні прем'єри Лілі знялася у лаконічній фотосесі, для якої одяглася у джинси та чорну кофту з декольте. Кадром вона поділилася на сторінці в Instagram.

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