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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
1 хв

З відкритою спиною і пір’ям: Маргарет Квеллі у чорній сукні Chanel відвідала кінопоказ

Акторка обрала для свого виходу стримане спереду вбрання з ефектним декором на спині.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Маргарет Квеллі

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі відвідала спеціальний показ фільму «Кохання всього твого життя» у театрі IFC у Нью-Йорку.

Перед фотографами акторка постала у чорній сукні Chanel довжини максі з довгими рукавами, м’яким драпуванням біля горловини і приталеним силуетом. Тканина збиралася у складки на талії й стегнах, підкреслюючи її фігуру.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Головною родзинкою вбрання стала відкрита спина, оздоблена тонкими блискучими ланцюжками та чорним пір’ям між лопатками. Маргарет позувала до камер напівобертом, демонструючи цю ефектну деталь.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Аутфіт зірка доповнила чорними босоніжками з тонкими ремінцями на високих шпильках. Із прикрас вона обрала лаконічні срібні сережки.

Квеллі зробила високу зачіску, з якої спадав один локон, і макіяж з чорними стрілками і бежевою помадою. Завершили лук темні манікюр і педикюр.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Нагадаємо, Маргарет Квеллі здивувала на прем’єрі незвичайним взуттям з голими стопами.

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