- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 345
- Час на прочитання
- 1 хв
З відкритою спиною і пір’ям: Маргарет Квеллі у чорній сукні Chanel відвідала кінопоказ
Акторка обрала для свого виходу стримане спереду вбрання з ефектним декором на спині.
Маргарет Квеллі відвідала спеціальний показ фільму «Кохання всього твого життя» у театрі IFC у Нью-Йорку.
Перед фотографами акторка постала у чорній сукні Chanel довжини максі з довгими рукавами, м’яким драпуванням біля горловини і приталеним силуетом. Тканина збиралася у складки на талії й стегнах, підкреслюючи її фігуру.
Головною родзинкою вбрання стала відкрита спина, оздоблена тонкими блискучими ланцюжками та чорним пір’ям між лопатками. Маргарет позувала до камер напівобертом, демонструючи цю ефектну деталь.
Аутфіт зірка доповнила чорними босоніжками з тонкими ремінцями на високих шпильках. Із прикрас вона обрала лаконічні срібні сережки.
Квеллі зробила високу зачіску, з якої спадав один локон, і макіяж з чорними стрілками і бежевою помадою. Завершили лук темні манікюр і педикюр.
Нагадаємо, Маргарет Квеллі здивувала на прем’єрі незвичайним взуттям з голими стопами.