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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
948
Час на прочитання
1 хв

З відкритими плечима і шлейфом: Лорен Санчес показала ще одну весільну сукню

Під час церемонії вона змінила не одне вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчес

Лорен Санчес

Новоспечена дружина мільярдера Джеффа Безоса — 55-річна Лорен Санчес — опублікувала у своєму оновленому Instagram фото ще однієї весільної сукні.

Виявляється, після церемонії вона переодяглася у біле вбрання, яке було повністю виконане з ніжного мережива і мало довгий шлейф. Сукня підкреслювала струнку фігуру знаменитості, а на спині її прикрашали багато лаконічних ґудзиків.

Лорен Санчес / Фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Лорен Санчес / Фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Це вбрання кардинально відрізнялося від того, яке для її церемонії створив Модний дім Dolce & Gabbana. Головна сукня мала довгі рукави і високу горловину, а ось друга її сукня була більш відкритою і більше відповідала стилю нареченої.

Лорен Санчес / Фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Лорен Санчес / Фото: instagram.com/laurensanchezbezos

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Дата публікації
Кількість переглядів
948
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