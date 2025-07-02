З відкритими плечима і шлейфом: Лорен Санчес показала ще одну весільну сукню

Лорен Санчес

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Новоспечена дружина мільярдера Джеффа Безоса — 55-річна Лорен Санчес — опублікувала у своєму оновленому Instagram фото ще однієї весільної сукні.

Виявляється, після церемонії вона переодяглася у біле вбрання, яке було повністю виконане з ніжного мережива і мало довгий шлейф. Сукня підкреслювала струнку фігуру знаменитості, а на спині її прикрашали багато лаконічних ґудзиків.

Лорен Санчес / Фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Це вбрання кардинально відрізнялося від того, яке для її церемонії створив Модний дім Dolce & Gabbana. Головна сукня мала довгі рукави і високу горловину, а ось друга її сукня була більш відкритою і більше відповідала стилю нареченої.

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Лорен Санчес / Фото: instagram.com/laurensanchezbezos