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- Шоу-бізнес
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З відкритими плечима і шлейфом: Лорен Санчес показала ще одну весільну сукню
Під час церемонії вона змінила не одне вбрання.
Новоспечена дружина мільярдера Джеффа Безоса — 55-річна Лорен Санчес — опублікувала у своєму оновленому Instagram фото ще однієї весільної сукні.
Виявляється, після церемонії вона переодяглася у біле вбрання, яке було повністю виконане з ніжного мережива і мало довгий шлейф. Сукня підкреслювала струнку фігуру знаменитості, а на спині її прикрашали багато лаконічних ґудзиків.
Це вбрання кардинально відрізнялося від того, яке для її церемонії створив Модний дім Dolce & Gabbana. Головна сукня мала довгі рукави і високу горловину, а ось друга її сукня була більш відкритою і більше відповідала стилю нареченої.