З виглядом на Ейфелеву вежу: Вікторія та Девід Бекхеми показали, як святкували річницю весілля

4 липня Девід та Вікторія Бекхеми відсвяткували 23-ту річницю від дня свого весілля. Святкувати полетіли до Парижа – найромантичнішого міста у світі.
Пара вирушила до ресторану з видом на Ейфелеву вежу. За вечерею Вікторія та Девід пили особливе червоне вино і насолоджувалися часом, проведеним лише вдвох.
Знімками дизайнерка поділилася у своїх сторіс в Instagram. Підписавши кадри: "Ми любимо Париж".
На вечерю Вікторія вирушила одягнена в молочно-білий блейзер, який вона поєднала зі сріблястими блискучими легінсами та прозорими босоніжками. Дуже екстравагантний вибір. Її чоловік одягнув темний костюм, що ідеально сидів на ньому, білу сорочку і навіть краватку.
Закохані, які разом уже понад 23 роки, не втрималися і зробили селфі у ванній свого готелю.
Щоб відсвяткувати річницю весілля, пара випустила в небо червону повітряну кулю у формі серця, перш ніж вирушити на терасу на даху, щоб смачно поїсти.
Зазвичай подружжя завжди влаштовує собі побачення в цей важливий для них день. Пара одружилася 4 липня 1999 року. У шлюбі у них народилося четверо дітей – троє синів та донька. У квітні 2022 року старший син пари — Бруклін — одружився на Ніколі Пельтц і взяв її прізвище.
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