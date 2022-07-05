З виглядом на Ейфелеву вежу: Вікторія та Девід Бекхеми показали, як святкували річницю весілля

З виглядом на Ейфелеву вежу: Вікторія та Девід Бекхеми показали, як святкували річницю весілля

4 липня Девід та Вікторія Бекхеми відсвяткували 23-ту річницю від дня свого весілля. Святкувати полетіли до Парижа – найромантичнішого міста у світі.

Пара вирушила до ресторану з видом на Ейфелеву вежу. За вечерею Вікторія та Девід пили особливе червоне вино і насолоджувалися часом, проведеним лише вдвох.

Девід та Вікторія Бекхеми у день реєстрації свого шлюбу / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Знімками дизайнерка поділилася у своїх сторіс в Instagram. Підписавши кадри: "Ми любимо Париж".

На вечерю Вікторія вирушила одягнена в молочно-білий блейзер, який вона поєднала зі сріблястими блискучими легінсами та прозорими босоніжками. Дуже екстравагантний вибір. Її чоловік одягнув темний костюм, що ідеально сидів на ньому, білу сорочку і навіть краватку.

Девід та Вікторія Бекхеми у Парижі / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Закохані, які разом уже понад 23 роки, не втрималися і зробили селфі у ванній свого готелю.

Щоб відсвяткувати річницю весілля, пара випустила в небо червону повітряну кулю у формі серця, перш ніж вирушити на терасу на даху, щоб смачно поїсти.

Девід та Вікторія Бекхеми святкують річницю весілля / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Зазвичай подружжя завжди влаштовує собі побачення в цей важливий для них день. Пара одружилася 4 липня 1999 року. У шлюбі у них народилося четверо дітей – троє синів та донька. У квітні 2022 року старший син пари — Бруклін — одружився на Ніколі Пельтц і взяв її прізвище.

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