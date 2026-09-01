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- Шоу-бізнес
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З відпустки — одразу на город: Девід Бекхем розсмішив усіх незвичайним гарбузом і обпікся перцем чилі
Спортсмен здивував шанувальника врожаєм зі своєї ділянки.
Девід Бекхем повернувся з відпочинку на морі і насамперед пішов перевірити свій город. 51-річний ексфутболіст похизувався врожаєм, який встиг вирости за час його відсутності.
У своєму Instagram дружина Бекхема — Вікторія — опублікувала серію відео з ним.
Він показав величезний гарбуз незвичайної довгастої форми, який дозрів у нього на грядці, а також велику головку часнику, скуштував сливу прямо з дерева, з’їв помідор з куща та зібрав цибулю.
Особливу увагу Девід приділив перцю чилі. Він вирішив скуштувати один із стручків прямо з грядки, однак експеримент виявився надто гострим. Вже після першого укусу Бекхем зрозумів, що недооцінив свій урожай: перець буквально змусив його рот горіти.
«О, Боже! Дуже гостре!» — емоційно відреагував футболіст, намагаючись впоратися з пекучим смаком.
Бекхем залишився задоволений результатами свого городу.
Також він не забув зайти до свого курника й зібрав кілька яєць.
Ексфутболіст уже не перший рік захоплюється садівництвом і регулярно демонструє своїм підписникам, як вирощує овочі, фрукти та зелень на своїй ділянці.
Схоже, після відпочинку Девід вирішив не витрачати час на розкачку і відразу повернувся до своїх звичних справ — перевірки врожаю та догляду за домашнім городом.