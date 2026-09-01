ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

З відпустки — одразу на город: Девід Бекхем розсмішив усіх незвичайним гарбузом і обпікся перцем чилі

Спортсмен здивував шанувальника врожаєм зі своєї ділянки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем повернувся з відпочинку на морі і насамперед пішов перевірити свій город. 51-річний ексфутболіст похизувався врожаєм, який встиг вирости за час його відсутності.

У своєму Instagram дружина Бекхема — Вікторія — опублікувала серію відео з ним.

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Він показав величезний гарбуз незвичайної довгастої форми, який дозрів у нього на грядці, а також велику головку часнику, скуштував сливу прямо з дерева, з’їв помідор з куща та зібрав цибулю.

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Особливу увагу Девід приділив перцю чилі. Він вирішив скуштувати один із стручків прямо з грядки, однак експеримент виявився надто гострим. Вже після першого укусу Бекхем зрозумів, що недооцінив свій урожай: перець буквально змусив його рот горіти.

«О, Боже! Дуже гостре!» — емоційно відреагував футболіст, намагаючись впоратися з пекучим смаком.

/ © Instagram Вікторії Бекхем

© Instagram Вікторії Бекхем

Бекхем залишився задоволений результатами свого городу.

Також він не забув зайти до свого курника й зібрав кілька яєць.

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Ексфутболіст уже не перший рік захоплюється садівництвом і регулярно демонструє своїм підписникам, як вирощує овочі, фрукти та зелень на своїй ділянці.

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Схоже, після відпочинку Девід вирішив не витрачати час на розкачку і відразу повернувся до своїх звичних справ — перевірки врожаю та догляду за домашнім городом.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie