З відрослим манікюром і в сукні з розрізом до стегна: колишня дівчина Брукліна Бекхема на галавечорі

Гана Крос у пікантному вбранні вийшла у світ.

Модель і колишня дівчина Брукліна Бекхем – Гана Крос – на галавечорі amfAR з'явилася в ефектному луку.

На дівчині була довга біла сукня, розшита різнокольоровим камінням. Вбрання мало прозорі вставки і вирізи по боках, а також високий розріз до стегна, який дозволив дівчина продемонструвати свої стрункі ноги.

Гана Крос / Фото: Getty Images

Образ Крос доповнила босоніжками кольору металік на високій платформі і підборах, акуратною зачіскою, ніжним макіяжем із чорними стрілками і молочним манікюром, гельлак якого вже помітно відріс.

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