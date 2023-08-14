З відрослою сивою бородою: актор Кіану Рівз шокував зовнішнім виглядом

58-річний актор після виходу фільму "Джон Вік 4" вирішив повернутись до музики.
Відомого актора Кіану Рівза помітили папараці в Арізоні біля концертного залу Crescent Ballroom.
Ймовірно, знімки були зроблені після концерту Рівза — він бас-гітарист в альтернативному рок-гурті Dogsta. Нещодавно гурт возз'єднався і знову виступає з концертами.
На Кіану була блакитна футболка з принтом, штани оливкового кольору, черевики з потертостями та піджак у клітку. На голову він одягнув кепку, а в руках ніс пляшку з водою та аркуш паперу з ручкою.
Мабуть, через насичену роботу у гурту актор вирішив не голити бороду, адже вона вже дуже відросла. Також можна помітити, що у нього з'явилася сивина.
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