З відвертим декольте та гірляндою на шиї: Гайді Клум показала, як відсвяткувала Різдво

50-річна модель та телеведуча – Гайді Клум – відпочиває з чоловіком Томом Каулітцем на острові Сен-Бартелемі, де вони й відсвяткували Різдво.

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Для святкової вечірки Клум вибрала сміливий образ — сукню, розшиту паєтками, з високим розрізом і відвертим декольте, яку доповнила червоними босоніжками, клатчем, "хижим" червоним манікюром, а також гірляндою, що мигає, на шиї з лампочками у вигляді ялинок.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум опублікувала відео, на якому вона радіє виходу серіалу Die Bergretter, у зніманнях якого вона також взяла участь. Цей німецький серіал виходить на екрани з 2009 року, розповідає про гірських рятувальників в Альпах. Зірка у білому бікіні, білій сорочці, кепці та сонцезахисних окулярах весело танцювала та стрибала біля телевізора під час вступних титрів.

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