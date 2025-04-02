ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

З відвертим декольте до пупка: зірка реаліті у чорній сукні продемонструвала спокусливі груди

Емма Ернан сміливою сукнею підкреслила гарний бюст і струнку фігуру.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Емма Ернан

Емма Ернан / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі біля одного з ресторанів, куди приїхала на вечірку.

Для своєї появи білявка обрала сексуальний образ. Ернан одягла чорну сукню по фігурі на тонких бретельках і з відвертим фігурним декольте майже до пупка, крізь який вона похизувалася гарними спокусливими грудьми.

Емма Ернан / © Getty Images

Емма Ернан / © Getty Images

Аутфіт Емма доповнила чорними босоніжками із золотими ланцюжками на щиколотках і чорною стьобаною сумкою від Chanel.

Зірка реаліті зібрала кілька пасом у хвіст, інші — були розпущені, зробила макіяж із довгими віями, прикрасила вуха золотими сережками, а руки — браслетами, годинником і каблучками з камінням.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла на прогулянку з песиком у кроптопі із довгими рукавами з різнокольоровим принтом і світло-блакитних рваних джинсах.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie