З відвертим декольте до пупка: зірка реаліті у чорній сукні продемонструвала спокусливі груди

Емма Ернан / © Getty Images

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Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі біля одного з ресторанів, куди приїхала на вечірку.

Для своєї появи білявка обрала сексуальний образ. Ернан одягла чорну сукню по фігурі на тонких бретельках і з відвертим фігурним декольте майже до пупка, крізь який вона похизувалася гарними спокусливими грудьми.

Емма Ернан / © Getty Images

Аутфіт Емма доповнила чорними босоніжками із золотими ланцюжками на щиколотках і чорною стьобаною сумкою від Chanel.

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Зірка реаліті зібрала кілька пасом у хвіст, інші — були розпущені, зробила макіяж із довгими віями, прикрасила вуха золотими сережками, а руки — браслетами, годинником і каблучками з камінням.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла на прогулянку з песиком у кроптопі із довгими рукавами з різнокольоровим принтом і світло-блакитних рваних джинсах.