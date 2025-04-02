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- Шоу-бізнес
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З відвертим декольте до пупка: зірка реаліті у чорній сукні продемонструвала спокусливі груди
Емма Ернан сміливою сукнею підкреслила гарний бюст і струнку фігуру.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі біля одного з ресторанів, куди приїхала на вечірку.
Для своєї появи білявка обрала сексуальний образ. Ернан одягла чорну сукню по фігурі на тонких бретельках і з відвертим фігурним декольте майже до пупка, крізь який вона похизувалася гарними спокусливими грудьми.
Аутфіт Емма доповнила чорними босоніжками із золотими ланцюжками на щиколотках і чорною стьобаною сумкою від Chanel.
Зірка реаліті зібрала кілька пасом у хвіст, інші — були розпущені, зробила макіяж із довгими віями, прикрасила вуха золотими сережками, а руки — браслетами, годинником і каблучками з камінням.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла на прогулянку з песиком у кроптопі із довгими рукавами з різнокольоровим принтом і світло-блакитних рваних джинсах.