З відвертим декольте та шлейфом: Флоренс П’ю з’явилася на світському заході в Голлівуді

Флоренс П’ю / © Associated Press

Реклама

Британська акторка Флоренс П’ю відвідала 17-ту церемонію Governors Awards, яка відбулася 15 листопада в Голлівуді. Для виходу на червону доріжку вона обрала романтичний вечірній образ у ніжно-рожевих відтінках.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Акторка з’явилася перед фотографами в ефектній сукні з відкритими плечима та сміливим декольте, з ліфом, розшитим блискучими деталями, та об’ємною спідницею з воланами і шлейфом. Вбрання підкреслювало її фігуру та створювало повітряний, майже казковий силует.

Реклама

Флоренс П’ю / © Associated Press

Особливу увагу привернула зачіска знаменитості. Вона розпустила довге світле волосся та уклала його м’якими хвилями, які вільно спадали на плечі. Макіяж П’ю зробила в ніжних рожевих відтінках.

Реклама

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Під час заходу відбулося вручення почесних нагород Американської кіноакадемії. Цього року їх отримали акторка Гленн Клоуз, режисер Рідлі Скотт та аніматор Флойд Норман.

Також на червону доріжку вийшла акторка Олівія Вайлд. Вона одягла оксамитову сукню з акцентом на декольте.

Новини партнерів