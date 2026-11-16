ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

З відвертим декольте та шлейфом: Флоренс П’ю з’явилася на світському заході в Голлівуді

Зірка продемонструвала ніжний образ на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Флоренс П'ю

Флоренс П’ю / © Associated Press

Британська акторка Флоренс П’ю відвідала 17-ту церемонію Governors Awards, яка відбулася 15 листопада в Голлівуді. Для виходу на червону доріжку вона обрала романтичний вечірній образ у ніжно-рожевих відтінках.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Акторка з’явилася перед фотографами в ефектній сукні з відкритими плечима та сміливим декольте, з ліфом, розшитим блискучими деталями, та об’ємною спідницею з воланами і шлейфом. Вбрання підкреслювало її фігуру та створювало повітряний, майже казковий силует.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Особливу увагу привернула зачіска знаменитості. Вона розпустила довге світле волосся та уклала його м’якими хвилями, які вільно спадали на плечі. Макіяж П’ю зробила в ніжних рожевих відтінках.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Під час заходу відбулося вручення почесних нагород Американської кіноакадемії. Цього року їх отримали акторка Гленн Клоуз, режисер Рідлі Скотт та аніматор Флойд Норман.

Також на червону доріжку вийшла акторка Олівія Вайлд. Вона одягла оксамитову сукню з акцентом на декольте.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie