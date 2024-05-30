З вінком із квітів та у білосніжній сукні: 74-річну Меріл Стріп помітили в образі нареченої

Зірка мала дуже романтичний вигляд, тому з нетерпінням чекаємо на її появу в серіалі.

Меріл Стріп приєдналася до акторського складу серіалу "Вбивства в одній будівлі" у третьому сезоні, де зіграла Лоретту Даркін — акторку та кохану одного з головних героїв. Схоже, що у четвертому сезоні, робота над яким зараз кипить у Нью-Йорку, Стріп знову з'явиться.

Акторку заскочили папараці на вулиці під час знымань і вона привернула особливу увагу, оскільки була у весільному луку. На ній була ніжна сукня бежевого відтінку з V-подібним декольте, рукавами та квітковою вишивкою.

Доповнювали образ акторки зачіска з вінком у волоссі та чарівний букет з ніжними трояндами різних пастельних відтінків. Чи бала акторка нареченою – поки що невідомо, але, можливо, за сюжетом серіалу вона вийде заміж за свого коханого, якого грає актор Мартін Шорт.

Міріл Стріп / Фото: Getty Images

Також того дня папараці заскочили і Селену Гомес, яка також знімається у цьому серіалі. На знаменитості була сукня кольору фуксії від бренду Rebecca Vallance з декором із тюлю, об'ємними рукавами та відкритою спиною.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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