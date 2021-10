З вінтажною сумкою та в оригінальних туфлях: Сара Джессіка Паркер на знімальному майданчику

56-річна акторка знову реалізує свою культову роль Кері Бредшоу.

Сара Джесіка Паркер продовжує активно працювати над зніманнями серіалу And Just Like That..., який світ має побачити вже цього грудня. Папараці вдалося сфотографувати акторку під час сцени на вулиці, вона була одягнена в молочну сукню з рукавами три чверті, яку прикрашали чорні манжети і комір.

Доповнили цей образ туфлі-човники кольору фуксії з великими фатиновими бантами спереду, укладання і вінтажна сумка з вишивкою бісером та величезною китицею знизу.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Судячи з усього, сцена знімалася на якомусь аукціоні, тому героїня Сари Джесіки була одягнена в таке стороге вбрання і зібрала свої локони. Компанію їй, судячи з усього, склав новий бойфренд, якого в серіалі гратиме Джон Тені. Саме з цим актором зазнімкували Паркер за поцілунками минулого тижня.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Читайте також:

20 образів нової Керрі, які ми вже встигли роздивитися

Знахідка за 5 доларів: історія знаменитої білої пачки Керрі Бредшоу

Вона одягала його двічі: історія знаменитої "газетної" сукні Кері Бредшоу

Знімання серіалу And Just Like That... (47 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання