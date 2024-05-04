З вирізами на стегнах: Сідні Свіні прийшла у сукні з пікантними акцентами на захід

Акторка Сідні Свіні відвідала пресконференцію, присвячену фільму "Проклята діва", яка відбулася у готелі Four Seasons у Мексиці. Для цього заходу дівчина вирішила одягнути вбрання від бренду Miu Miu із колекції осінь-зима 2024.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Сукня-футляр була однотонною і з декольте-човником, проте головною його прикрасою стали круглі вирізи на стегнах, прикрашені бантами.

Доповнила вона це вбрання високими шкіряними рукавичками та туфлями зі стразами.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Раніше Свіні відвідала захід у Нью-Йорку, присвячений цьому фільму. Під час зустрічі дівчина вийшла до фотографів у чорній мінісукні з мереживною вставкою від бренду Shushu/Tong з колекції весна-літо 2024 року.

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