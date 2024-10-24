З вирізами на животі та із сумкою-прибульцем: Джуно Темпл знову змогла здивувати образом

Вона позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Веном: Останній танець", у якому зіграла разом із Томом Гарді та Чиветелом Еджіофором.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Акторка обрала для цього заходу вбрання від бренду Roberto Cavalli. Це була довга чорна сукня з рукавами, прямою однотонною спідницею та безліччю смужок тканини на животі та грудях.

Вбрання вона носила у поєднанні з босоніжками на платформі, яскравими прикрасами з камінням, а також зачіскою з легкими локонами. Макіяж Джуно зробила також яскравим та виразним.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Оригінальною частиною її образу стала сумка від бренду Judith Leiber, яка була виконана у вигляді голови рибульця та повністю усипана стразами. Подібні сумки вже давно стали фішкою Джуно, адже раніше вона вже демонструвала подібний аксесуар у вигляді тигра, а також космічного корабля.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

До речі, на червоній доріжці акторка позувала з колежанкою за серіалом "Тед Лассо" Ганною Ваддінгем, яка одягла ефектну чорну латексну сукню від Atsuko Kudo. Вбрання акторки було тематичним, адже його чорний колір та блиск були відсиланням до головного героя фільму - Венома.

Джуно Темпл з Ганною Ваддінгем / Фото: Associated Press

В Україні фільм у прокаті від 23 жовтня.

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