З вирізами на животі та із сумкою-прибульцем: Джуно Темпл знову змогла здивувати образом

Британська акторка Джуно Темпл – зірка серіалу "Тед Лассо" – відвідала червону доріжку в Лондоні.
Вона позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Веном: Останній танець", у якому зіграла разом із Томом Гарді та Чиветелом Еджіофором.
Акторка обрала для цього заходу вбрання від бренду Roberto Cavalli. Це була довга чорна сукня з рукавами, прямою однотонною спідницею та безліччю смужок тканини на животі та грудях.
Вбрання вона носила у поєднанні з босоніжками на платформі, яскравими прикрасами з камінням, а також зачіскою з легкими локонами. Макіяж Джуно зробила також яскравим та виразним.
Оригінальною частиною її образу стала сумка від бренду Judith Leiber, яка була виконана у вигляді голови рибульця та повністю усипана стразами. Подібні сумки вже давно стали фішкою Джуно, адже раніше вона вже демонструвала подібний аксесуар у вигляді тигра, а також космічного корабля.
До речі, на червоній доріжці акторка позувала з колежанкою за серіалом "Тед Лассо" Ганною Ваддінгем, яка одягла ефектну чорну латексну сукню від Atsuko Kudo. Вбрання акторки було тематичним, адже його чорний колір та блиск були відсиланням до головного героя фільму - Венома.
В Україні фільм у прокаті від 23 жовтня.
Читайте також:
- Зробила брови, як у Памели Андерсон: Джуно Темпл здивувала образом на церемонії у Беверлі-Гіллз
- З двома сумками Versace: зірка серіалу "Тед Лассо" сяяла перед камерами
- У сукні з прозорим корсетом та без бюстгальтера: сміливий образ зірки серіалу "Тед Лассо" на заході