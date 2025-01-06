З вирізами на животі та розкішним декольте: Гайді Клум продемонструвала зелену сукню з плісуванням

Супермодель та ведуча Гайді Клум протягом багатьох років — незмінна гостя на червоній доріжці "Золотого глобуса". Вона хоча й не акторка, але завжди перебуває серед запрошених, які тішать нас своїм гарним вбранням.

Цього разу вона вирішила одягнути сукню весняного зеленого відтінку — це було довге вбрання з ніжної плісованої шифонової тканини. Під грудьми і на животі його прикрашало два фігурні вирізи, також сукня мала глибоке декольте, що підкреслювало груди, і тонкі бретельки.

Свій образ Клум доповнила улюбленим довгим червоним манікюром, гламурним клатчем зі стразами, яскравим макіяжем та об'ємною зачіскою. Особливого гламуру луку моделі додали прикраси від Lorraine Schwartz та босоніжки від відомого бренду Aquazzura.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Прийшла на захід Клум зі своїм чоловіком Томом Каулітцем – гітаристом німецького гурту Tokio Hotel. Він одягнув чорний смокінг та сорочку.

Гайді Клум та її чоловік / Фото: Associated Press

Хоча за дизайном ця сукня кардинально відрізнялася, але її весняний трав'яний колір дуже нагадував вбрання, яке носила 2022 року принцеса Кейт. Якось принц і принцеса Уельські відвідали церемонію вручення премії Earthshot Prize 2022 у MGM Music Hall у Бостоні і на Кетрін було вбрання від бренду Solace, яке вона взяла напрокат, і носила у поєднанні з чокером принцеси Діани.

Читайте також:

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (24 фото)