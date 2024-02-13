З вирізами по всій сукні: Джулія Фокс з'явилася у відвертому вбранні на Тижня моди

Вона знову змогла шокувати та привернути увагу.
Американська модель Джулія Фокс, яка прославилася на весь світ своїми сміливими і дуже відвертими образами, відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку, який цього разу проводиться від 9 до 14 лютого.
Модель відвідала показ бренду Laquan Smith, а потім продефілювала вулицею, демонструючи своє досить відверте вбрання.
На Фокс була чорна сукня зі щільної тканини з безліччю вирізів з боків. Це вбрання вона поєднала з туфлями на платформах і величезною світлою шубою зі штучного хутра.
Також Фокс змінила імідж, оскільки чи то перефарбувала волосся в сірий, чи одягла перуку, знову освітлила брови і зробила незвичайний макіяж сірими тінями. І ще одним незвичайним аксесуаром Джулії стали прикраси на руках у вигляді сірих пазурів.
А ось днем раніше модель потрапила під приціл папараці у сірій сукні зі шнурівкою від бренду eunoia. Вбрання було також ефектне і мало з глибоке декольте, тонкі бретельки, розріз на спідниці.
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