З вирізом до пупка: Нікі Гілтон обрала пікантний лук для світського виходу

Мати трьох дітей сяяла у першому ряду на показі Prabal Gurung під час Тижня моди у Нью-Йорку.

40-річна світська левиця Нікі Гілтон приїхала на шоу у сміливій сукні з бордовим градієнтом та глибоким V-подібним вирізом на декольте. До вбрання Нікі підібрала оксамитові мюлі до тону, прикрашені камінням, а в руці тримала маленьку сріблясту сумку, декоровану стразами.

Гілтон розпустила біляве волосся, уклавши його легкими хвилями, одягла квіткові сережки і зробила макіяж з пишними віями та рожевим блиском на губах.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Останнім часом Гілтон вирішила з'являтися на публіці у дуже відвертих образах. На показі бренду Bronx & Banco, що відбувся в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, зірка з'явилася у прозорій мінісукні зі стразами.

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