З вирізом на грудях та лелітками-лускою: новозеландська акторка продемонструвала незвичайну сукню

21-річна дівчина відвідала показ фільму за своєї участі.

Новозеландська акторка Томасін Маккензі сяяла вчора на червоній доріжці під час прем'єри нового фільму "Минулої ночі у Сохо", де зіграла разом з Анею Тейлор-Джою, головну роль. Захід відбувався у нещодавно відкритому Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

Перед камерами молода акторка з'явилася в дуже незвичайній сукні з американською проймою, яка була повністю розшита великими лелітками, що імітували луску. Також на під грудьми дівчина мала виріз у формі ромба, а спину прикрашала сітка, теж з вишивкою бісером.

Томасін Маккензі / Associated Press

Доповнили образ вечірній макіяж, ювелірні прикраси та лаконічна зачіска.

Томасін Маккензі / Associated Press

"Минулої ночі у Сохо" — фільм жахів режисера Едгара Райта, в якому розповідається незвичайна історія молодої дизайнерки одягу Елойс. Героїня несподівано переміщається у минуле – у 1960-ті роки. Там дівчина усвідомлює, що вона насправді інша людина – сліпуча співачка на ім'я Сенді. Під час перебування в тілі Сенді, Елойс починає роман з милим хлопцем, але поступово грані минулого та майбутнього руйнуються.

Для Томасін це вже не перша робота в кіно. Раніше її можна було побачити у драмі "Не залишай слідів", "Гоббіт: Битва п'яти воїнств", "Король", "Кролик Джоджо" та "Правдива історія банди Келлі".

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