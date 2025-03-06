З вирізом на сідницях: Кендіс Свейнпоул в ефектному вбранні вийшла в світ

36-річна південноафриканська топмодель та "ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпоул з'явилася на вечірці, присвяченій старту бразильського карнавалу в Ріо-де-Жанейро. Для свого виходу у світ вона вибрала ефектний костюм, що складався з топа з довгими рукавами, каптуром і пікантним декольте та довгої спідниці з вирізом на сідницях.

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

Свій образ модель доповнила срібними прикрасами з камінням, високим кінським хвостом і макіяжем з акцентом на очі.

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

Кендіс має приголомшливий вигляд. Вона підтримує свою фігуру завдяки поєднанню регулярних тренувань, збалансованого харчування і догляду за тілом. Модель займається спортом 3–4 рази на тиждень, роблячи акцент на силові вправи та кікбоксинг, що допомагає тримати м'язи в тонусі. Також Свейнпоул практикує йогу та медитації.

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

Раніше, нагадаємо, розкішна Кендіс Свейнпоул сходила в оперу. Вона відвідала Віденський оперний бал у Відні в розкішній максісукні кольору айворі з кейп-накидкою та босоніжками на підборах. У неї було зібране в низький пучок волосся, на шиї був коштовний чокер, а на обличчі – легкий макіяж із блискучими тінями на повіках і блиск на губах.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Getty Images

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