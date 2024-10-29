З вирізом на спині: елегантна Кеті Голмс прийшла на церемонію у милій сукні

28 жовтня у "Великому Яблуку" вручали нагороду CFDA Fashion Awards, а відбувся цей захід в Американському музеї природної історії.

Серед гостей була одна з головних модниць цього міста – акторка Кеті Голмс. Вона з'явилася перед фотографами в досить милій прямій сукні від бренду Carolina Herrera і туфлях від Gianvito Rossi.

Сукня включала два кольори — червоний і рожевий, що робило її досить милою. На спині також її прикрашав чорний бант зі стрічками.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

З боків і на спині у сукні були вирізи, рукави були довгі, а спідниця приталена. Вбрання вона доповнила чорним клатчем-конвертом, сережками з камінням та простою зачіскою.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

На захід вона прийшла не сама, а із творцем своєї сукні – дизайнером Вестом Гордоном – креативним директором Carolina Herrera. Сукня, яку він надав Кеті, створена для колекції весна-літо 2025, яку представили публіці на Тижні моди в Нью-Йорку у вересні цього року.

Кеті Голмс та Вест Гордон / Фото: Associated Press

Під час створення колекції Вес Гордон залишився вірним кодам, які заклала засновниця бренду Кароліна Еррера, тому в колекції було багато квіткових мотивів, які можна помітити в принтах, прикрасах та фасонах. Вбрання ж Кеті було без принтів, але соковитих відтінків.

Нагадаємо, що прославила Кароліну Ерреру сукня, яку вона створила для дочки застреленого президента США Джона Кеннеді - Керолайн. 19 липня 1986 року 25-річна Керолайн Кеннеді вийшла заміж за 41-річного Едвіна Шлоссберга у білій сукні розшиті маленькими квітами.

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