З вирізом на спині та інсуліновою помпою на руці: Ліла Мосс відвідала церемонію

Ніжна і проста сукня мала гарний вигляд на її стрункій фігурі.
22-річна дочка супермоделі 90-х Ліла Мосс з'явилася серед гостей на гламурному світському заході у Нью-Йорку – врученні премії WSJ. Magazine Innovators Awards, яке відбулося у Музеї сучасного мистецтва.
Дівчина одягла лаконічну білу сукню в підлогу вільного дизайну. Це було однотонне вбрання за типом майки, проте на спині його прикрашало елегантне драпування.
Волосся Ліла заплела в легку косу, на її обличчя спадало кілька пасом. Єдиною прикрасою, яку модель одягнула до цієї сукні, були великі срібні браслети на зап'ястях.
Також можна помітити, що на руці Мосс прикріплена інсулінова помпа. Вже багато років вона хворіє на діабет першого типу, у разі якого інсулін у тілі не виробляється, тому вона користується спеціальним пристроєм, який кріпиться на тіло і вводить ліки в організм безперервно. Фактично цей апарат імітує роботу підшлункової залози. Оскільки в індустрії моди вона нещодавно, то вперше про те, що у дівчини діабет, заговорили активно 2021 року, коли вона з'явилася на подіумі з цим пристроєм на стегні.
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