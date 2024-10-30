З вирізом на спині та інсуліновою помпою на руці: Ліла Мосс відвідала церемонію

22-річна дочка супермоделі 90-х Ліла Мосс з'явилася серед гостей на гламурному світському заході у Нью-Йорку – врученні премії WSJ. Magazine Innovators Awards, яке відбулося у Музеї сучасного мистецтва.

Ліла Мосс / Фото: Associated Press

Дівчина одягла лаконічну білу сукню в підлогу вільного дизайну. Це було однотонне вбрання за типом майки, проте на спині його прикрашало елегантне драпування.

Волосся Ліла заплела в легку косу, на її обличчя спадало кілька пасом. Єдиною прикрасою, яку модель одягнула до цієї сукні, були великі срібні браслети на зап'ястях.

Ліла Мосс / Фото: Associated Press

Також можна помітити, що на руці Мосс прикріплена інсулінова помпа. Вже багато років вона хворіє на діабет першого типу, у разі якого інсулін у тілі не виробляється, тому вона користується спеціальним пристроєм, який кріпиться на тіло і вводить ліки в організм безперервно. Фактично цей апарат імітує роботу підшлункової залози. Оскільки в індустрії моди вона нещодавно, то вперше про те, що у дівчини діабет, заговорили активно 2021 року, коли вона з'явилася на подіумі з цим пристроєм на стегні.

Ліла Мосс у 2021 році на показі Versace x Fendi / Фото: Getty Images

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