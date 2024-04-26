З вирізом на животі та бантом: співачка Дуа Ліпа відвідала галаконцерт Time100

Цього року британська співачка Дуа Ліпа вперше в кар'єрі увійшла до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією видання TIME. Тому 28-річна дівчина відвідала галаконцерт, присвячений усім, хто увійшов до нього. Захід відбувся у Нью-Йорку.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

На червоній доріжці церемонії Дуа привернула загальну увагу, оскільки одягла неймовірне вбрання від Модного дому Chanel. Це була срібна мереживна сукня з дуже глибоким декольте, а також вирізом на животі, який оголював її пуп. Також сукня мала довгі рукави, а під грудьми її прикрашав великий чорний бант.

Доповнила вечірнє вбрання співачка лаконічними прикрасами з діамантами, сяйним макіяжем, а також елегантним укладанням.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

До списку TIME Дуа Ліпа потрапила через стрімкий зліт її музичної та акторської кар'єри, а також за її вагомий вплив на сучасну культуру.

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