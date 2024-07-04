З вирізом під грудьми та декольте: ефектна Єва Лонгорія на церемонії в Іспанії

Вона мала стильний та гламурний вигляд, але була деталь, яка трохи зіпсувала лук.
49-річна Єва Лонгорія відвідала церемонію вручення нагород ELLE Gourmet Awards, що відбулася у Мадриді, Іспанія. Зірка вибрала для цього заходу ефектну довгу чорну сукню від бренду Coperni.
Вбрання мало виріз під грудьми та глибоке декольте, а також металеву деталь трикутної форми.
Доповнила вона лук срібними сережками та кількома лаконічними браслетами на руці. Також Єва зробила насичений макіяж та зібрала волосся у високий хвіст.
Однак поки Лонгорія дійшла до місця знімання, її сукня забруднилася на подолі.
Така сама ситуація трапилася з німецьким блогеркою та інфлюенсеркою Леоні Ганне. Вона одягла чорні штани для показу кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025, але вони були настільки довгими, що забруднились, поки дівчина дійшла до локації, де відбувався захід.
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