З вирізом, вузлами та рукавичками: Аманда Голден одягла оригінальну сукню кольору бургунді

Теле і радіоведуча вийшла у світ у Лондоні.

Аманда Голден відвідала благодійний галавечір Make Some Noise від Global, який відбувся у готелі Londoner у центрі Лондона.

Британська зірка вибрала для цього гламурного заходу вечірню сукню кольору бургунді — одного з найтрендовіших відтінків 2024 року.

Сукня мала довгі рукави-рукавички, була прикрашена вирізом під грудьми, безліччю складок та вузлами на грудях та стегнах. Також сукня мала довгий шлейф. Це вбрання Голден доповнила золотими сережками-кільцями, макіяжем та лаконічною зачіскою.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Цей захід вона відвідала невдовзі після того, як разом із молодшою ​​дочкою з'явилася на прем'єрі фільму "Wicked: Чарівниця" у Лондоні. Тоді на 53-річній красуні був обтислий комбінезон з латексу, який виграшно наголошував на фігурі.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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