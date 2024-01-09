З вишитими вульвами на спідниці: Джилліан Андерсон одягла дуже жіночну сукню на "Золотий глобус"

На перший погляд може здатися, що сукня дуже проста і лаконічна, але весь її секрет у вишивці на спідниці.

Коли акторка Джилліан Андерсон з'явилася на червоній доріжці "Золотого глобуса", то вкрала серця шанувальників та привернула загальну увагу. Річ у тім, що зірка одягла особливу і сміливу сукню, на якій була вишивка у вигляді вульв.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Сукня була виконана у кольорі слонової кістки і вишивка теж на ній була в цьому відтінку. Для Джилліан вбрання створив на замовлення бренд Gabriela Hearst.

"Вишивка була зроблена повністю в Нью-Йорку, у Швейному районі, а сукня була зібрана у власній студії. На вишивку кожного мотиву пішло приблизно 3,5 години", — розповідали в компанії.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Доповнила образ акторка оригінальною сумкою та взуттям від Aquazzura, а також діамантовими прикрасами від бренду Chopard.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Вбрання вийшло досить тематичним, враховуючи те, що в серіалі "Сексуальна освіта", який виходив від 2019 до 2023 року, вона виконувала роль спеціалістки з сексології та психології стосунків. Також в інтерв'ю Extra на червоній доріжці Джилліан пояснила, що ця сукня була результатом співпраці Gabriela Hearst та її "альтернативного оздоровчого бренду" G Spot.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

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