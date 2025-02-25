З вишивкою, бісером і драпуванням: 21-річна Міллі Боббі Браун позувала на прем'єрі фільму

Головна зірка серіалу "Дивні дива" презентувала в Лос-Анджелесі новий проєкт.
21-річна Міллі Боббі Браун знялася з Крісом Праттом у фільмі "Електричний штат" і відвідала прем'єру картини в Лос-Анджелесі.
Дівчина обрала для своєї появи на публіці гламурну сукню від бренду Annie's Ibiza, яка підкреслювала її фігуру та не мала бретельок. Вона була повністю розшита бісером і камінням, а також мала драпірування на стегнах.
Сукню прикрашав довгий шлейф, а також коротка накидка на плечі, що нагадувала пелерину.
Завітала на прем'єру Міллі зі своїм чоловіком Джейком Бонджові, сином рок-музиканта Джона Бон Джові. Пара позувала обійнявшись і показувала почуття на публіці.
Волосся акторки стилісти уклали у високу вільну зачіску, а на обличчі вона зробила макіяж із блискучими тінями.
Цей вихід дівчини стався після того, як вона з'явилася на церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів Америки (SAG Awards), яка пройшла в Лос-Анджелесі, щоб оголосити переможця в номінації "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі".
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