З вишивкою лелітками та "голим" ефектом: Джессіка Честейн на червоній доріжці

В Іспанії триває Міжнародний кінофестиваль у Сан-Себастьяні. На заході серед гостей з'явилася голлівудська зірка Джессіка Честейн, щоб підтримати фільм "Пам'ять" зі своєю участю.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Джесіка пройшлася червоною доріжкою кінофестивалю, фотографувалася з фанатами та гостями.

Для появи на кінофестивалі вона обрала вбрання від Модного дому Gucci. Сукня була в бежево-синьому кольорі, повністю розшита лелітками, а з одного боку в неї були вставки, які створювали так званий "голий" ефект.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також у вбрання був високий розріз спереду, який відкривав ноги Джессіки та демонстрував сріблясті гламурні босоніжки від бренду Aquazzura.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Волосся стилісти Честейн розпустили, поклали в легкі локони і зробили насичений макіяж очей.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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