З високим хвостом і в комбінезоні зі стразами: Періс Гілтон відвідала автоперегони в гламурному луку

42-річна Періс Гілтон — відома світська левиця та спадкоємиця багатомільйонного сімейного готельного бізнесу, відвідала Велику Британію. Гламурна білявка виступила з діджейським сетом на Гранпрі Великої Британії — це один із етапів чемпіонату світу з автоперегонів у класі "Формула-1".

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Для заходу вона одяглася відповідно — у форму, що нагадує ті, які носять автогонщики, але декоровану стразами та написами.

Також Періс одягла ботильйони на підборах, сонцезахисні окуляри зі стразами та зібрала волосся у високий хвіст. У вухах у неї були діамантові сережки-пусети, а на обличчі ідеальний макіяж.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Деякими кадрами із заходу вона поділилася й у Instagram.

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