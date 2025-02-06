З гарною зачіскою та у прозорому вбранні: модель Коко Роша на показі у Нью-Йорку

36-річна канадська модель ще зовсім нещодавно сама виходила на подіум у Парижі, але зараз стала гостею такого модного заходу в Нью-Йорку.

Коко Роша відвідала показ колекції Bronx and Banco на сезон осінь-зима 2025, який відбувся у Hall Des Lumières.

Оскільки Коко славиться своїм мистецтвом позування, то не дивно, що вона показала свої вміння перед фотографами, які прийшли на шоу.

Коко Роша / Фото: Getty Images

Модель того дня була одягнена у гламурну спідницю з великими лелітками, які ефектно сяяли, а також напівпрозорий топ із довгими рукавами та складками чорної тканини на грудях. Доповнила Коко лук золотими прикрасами, а також туфлями на підборах й стильною вечірньою зачіскою – вона уклала волосся у хвіст. Макіяж у неї був у коричневій гамі.

Також пропонуємо згадати, як модель виходила на подіум під час шоу бренду Stephane Rolland у Парижі. На ній була сукня з величезним пір'ям.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Коко Роша / Фото: Associated Press

Коко Роша / Фото: Associated Press

Коко Роша / Фото: Associated Press

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