З високою зачіскою і в сукні з драпуванням: угорська модель Барбара Палвін на вечірці

30-річна угорська модель Барбара Палвін, відома також своєю співпрацею з брендом білизни Victoria's Secret, відвідала вечірку Sunkised Goddess бренду Kilian Paris, яка відбулася в межах 77-го Каннського кінофестивалю в ресторані Salama.

На цьому заході вона сяяла перед камерами у вбранні від Versace. Це була довга сукня відтінку слонової кістки з однією бретелькою і безліччю драпувань по всій довжині. Також її прикрашав високий розріз на спідниці, що відкривав ноги Барбари та дозволяв роздивитися золотисті босоніжки з ремінцями.

Завершували образ висока зачіска, яскравий макіяж, а також золотий годинник на зап'ясті.

Барбара Палвін / Фото: Getty Images

Цей вихід у світ Палвін стався після того, як вона вийшла на червону доріжку у вбранні небесного відтінку - довгій сукні від Givenchy з колекції осінь-зима 2024.

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

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