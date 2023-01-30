З високою зачіскою та в гламурній мінісукні: Дженніфер Лопес на вечірці з подругами

53-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес сходила на зіркову вечірку організовану з нагоди дня народження її подруги Анастасії Соаре – генеральної директорки та засновниці косметичної фірми Anastasia Beverly Hills.

Оскільки Лопес вбралася для свого виходу в гламурне вбрання, не поділитися ним із шанувальниками вона просто не могла. Зірка опублікувала кілька фото, на яких позувала з Кім Кардашян, Опрою, Софією Вергарою та самою Анастасією Соаре.

На співачці того вечора була сукня молочного відтінку від бренду Valentino, розшита золотими лелітками. Лук зірка доповнила накидкою з пір'ям, прикрасами від Cartier та туфлями на високій платформі теж від Valentino.

Також Джей Ло зробила високу зачіску та яскравий макіяж. Бена з нею не було, ймовірно, на день народження вона хода з подругами-знаменитостями.

Що цікаво, цей захід відбувся наступного дня після того, як її колишній чоловік та батько її дітей Марк Ентоні одружився вчетверте. НЦього разу дружиною співака стала 23-річна модель Надя Феррейра.

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