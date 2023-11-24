З волохатими ногами і у сукні з пір'ям: акторка, яка зіграла принцесу Діану, позувала в дивному луку

Зірка серіалу "Корона" — акторка Емма Коррін, яка зіграла у п'ятому сезоні принцесу Діану, відвідала 23 листопада захід бренду Miu Miu у Лондоні. Дівчина є амбасадоркою цього Модного дому вже тривалий час і тепер у колаборації з ними випустила свою колекцію Miu Miu Select, яка включає улюблені предмети готового одягу, взуття та аксесуарів бренду, представлених у минулих колекціях.

Емма Корін / Фото: Getty Images

На захід Емма прийшла в жакеті та смугастій сукні-поло, поділ якої був декорований страусовим пір'ям. Також акторка одягла лофери з логотипом бренду та високі сірі шкарпетки. Волосся Коррін відстригла в зачіску піксі, але також увагу привертали її волохаті ноги.

Останніми роками кілька зірок публічно почали з'являтися із волоссям на тілі, показуючи, що це нормально. Емма одна з цих особистостей. Також серед активістів і дочка Мадонни Лурдес та дочка Джонні Деппа Лілі-Роуз.

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