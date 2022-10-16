З волохатими ногами та в дивній сукні: зірка "Корони" Емма Коррін на прем'єрі фільму "Мій поліцейський"

Британська акторка Емма Коррін, яка прославилася завдяки ролі молодої принцеси Діани у серіалі "Корона", знову у центрі уваги, оскільки за останні кілька днів у Лондоні відбулося кілька показів фільмів за її участю. Так у п'ятницю знаменитість відвідала показ фільму "Коханець леді Чаттерлей", а у суботу — прем'єру фільму "Мій поліцейський".

Емма Корін / Фото: Getty Images

Однак образ 26-річної акторки трохи здивував, оскільки вона одягла незвичайну мінісукню від бренду JW Anderson із колекції весна-літо 2023, яка нагадувала пакет із золотою рибкою.

Це вбрання Емма доповнила прикрасами від Cartier та чорними мюлями. Волосся акторки було пофарбовано у світлий відтінок і укладено у недбалу зачіску.

Емма Корін / Фото: Getty Images

Також дівчина, наслідуючи тренд на реабілітацію неголених частин тіла, вийшла на червону доріжку з волохатими ногами. Але перш ніж ви почнете обурюватися, сміємо нагадати, що волосся на тілі є у всіх, і навіть у ваших улюблених зірок, і в цьому немає нічого ганебного. Останніми роками кілька зірок публічно почали з'являтися з волоссям на тілі, щоб показати, що це нормально. Емма одна з цих особистостей. Також серед активістів і дочка Мадонни Лурдес та дочка Джонні Деппа Лілі-Роуз.

Емма Корін / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що ще в липні 2021 року Емма зізналася, що перебуває в пошуку гендерної ідентичності, а потім в інтерв'ю для ITV News Granada Reports вперше назвала себе "квір" (людина, яка є істотою без певної статі).

Після цього акторка розпочала роботу над новим фільмом — ЛГБТ-драмою "Мій поліцейський", де зіграла разом із Гаррі Стайлсом. Картина заснована на однойменному романі Бетан Робертс, дія якого розгортається в Брайтоні 1950-х, коли гомосексуальність засуджувалась і кримінально каралася. Емма виконає роль дружини поліцейського.

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