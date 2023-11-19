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З волоссям, що стирчить, і у величезному пальті з торочкою: новий готичний образ іспанської акторки Мілени Сміт

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З волоссям, що стирчить, і у величезному пальті з торочкою: новий готичний образ іспанської акторки Мілени Сміт

Мілена Сміт / Фото: Associated Press

Цього разу вона змінила сексуальну сукню на об'ємне пальто.

27-річна іспанська акторка Мілена Сміт буквально королева готичного гламуру. Кожен її образ — це поєднання сексуальних суконь, яскравого макіяжу та незвичайних зачісок і нещодавня її поява на Latin Grammy Awards вкотре це довела.

Зірка вийшла на червону доріжку у чорному вбранні від Модного дому Saint Laurent, з яким уже тривалий час співпрацює. Цього разу на ній було довге та об'ємне в'язане пальто з торочкою з ниток, представлене брендом у колекції осінь-зима 2023 року.

Доповнила вона вбрання чорними щільними колготками та туфлями з ремінцями та пряжками. Також увагу привернула і зачіска зірка, оскільки була з волоссям, що стирчить, у стилі двохтисячних років. А ось макіяж Мілені візажисти зробили з акцентом на очі.

Мілена Сміт / © Associated Press
Мілена Сміт / Фото: Associated Press

А ось буквально кілька місяців тому Мілена з'явилася в ефектній готичній сукні від бренду Saint Laurent з осінньої колекції 2023 року на відкритті Венеційського кінофестивалю в Італії. У вбрання Мілени не було бретельок, а декольте виконане у вигляді серця, також у нього було невелике драпування в зоні ліфа, з'єднане з рукавичками.

Мілена Сміт / © Getty Images
Мілена Сміт / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
445
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