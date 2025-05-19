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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
632
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1 хв

З вузлом на сукні: 64-річна Джуліанна Мур повернулася до Канн і вийшла на червону доріжку

Шкіряна деталь на її вбранні є типовою для естетики бренду, в сукні якого була акторка. Цей елемент додав нотки вишуканості та перетворив просту сукню на оригінальну.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / © Associated Press

64-річна Джуліанна Мур відвідала Каннський кінофестиваль та вийшла на червону доріжку, яка традиційно відбулася на набережній Круазет.

Акторка сяяла перед фотографами в ідеальній чорній сукні від Bottega Veneta і вкотре довела, що вона є іконою стилю.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Сукня Мур була позачасовою, адже виконана в лаконічному дизайні та фасоні. Головною прикрасою її мінімалістичного вбрання була креативна бретелька зі шкіри у вигляді великого вузла. Образ вона доповнила зібраним волоссям і довгими сережками-китицями.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

За цей образ відповідала відома зіркова стилістка Кейт Янг, яка також поділилася фото Джуліанни та знімком сукні, на якій видно, що вбрання іменне.

Джуліанна Мур

Джуліанна Мур

Джуліанна Мур

Джуліанна Мур

Після червоної доріжки Джуліанна відвідала вечерю Women in Motion, яку проводила компанія Kering. Акторка прийшла на захід в оверсайз костюмі, який доповнила бордовою сумкою класичного плетеного дизайну Bottega Veneta.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Під час заходу Women in Motion акторка Ніколь Кідман отримала нагороду Women In Motion 2025, а також виступила з промовою, в якій пообіцяла продовжити боротьбу за ґендерну рівність у кіно.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

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