З вузлом на сукні: 64-річна Джуліанна Мур повернулася до Канн і вийшла на червону доріжку

Джуліанна Мур / © Associated Press

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64-річна Джуліанна Мур відвідала Каннський кінофестиваль та вийшла на червону доріжку, яка традиційно відбулася на набережній Круазет.

Акторка сяяла перед фотографами в ідеальній чорній сукні від Bottega Veneta і вкотре довела, що вона є іконою стилю.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Сукня Мур була позачасовою, адже виконана в лаконічному дизайні та фасоні. Головною прикрасою її мінімалістичного вбрання була креативна бретелька зі шкіри у вигляді великого вузла. Образ вона доповнила зібраним волоссям і довгими сережками-китицями.

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Джуліанна Мур / © Associated Press

За цей образ відповідала відома зіркова стилістка Кейт Янг, яка також поділилася фото Джуліанни та знімком сукні, на якій видно, що вбрання іменне.

Джуліанна Мур

Джуліанна Мур

Після червоної доріжки Джуліанна відвідала вечерю Women in Motion, яку проводила компанія Kering. Акторка прийшла на захід в оверсайз костюмі, який доповнила бордовою сумкою класичного плетеного дизайну Bottega Veneta.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Під час заходу Women in Motion акторка Ніколь Кідман отримала нагороду Women In Motion 2025, а також виступила з промовою, в якій пообіцяла продовжити боротьбу за ґендерну рівність у кіно.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press